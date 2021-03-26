Після розпаду групи "НеАнгели" одна з солісток, Слава Камінська, вирішила почати сольну кар'єру

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка опублікувала своє перше відео в новому образі у себе в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Моє перше mood video вже на YouTube! Дивіться, коментуйте, підписуйтесь на канал! #яне911. Дякую команді за такий правильний муд! Всім спасибі за підтримку і коментарі, я всі читаааааю, чесне слово!", - емоційно підписала Камінська.

Публіка з жаром обговорює побачене. Варто відзначити, не всі захопилися її новою роботою. Деякі висловлюють думку, що Слава, на жаль, втратила свою "родзинку" - так само, мовляв, як свого часу співачки Надя Дорофєєва після закриття групи "Время и Стекло" і Настя Каменських, почавши сольну кар'єру без Потапа.

"Ой, фігня буде. Як Дорофєєва і Каменських. Дівчатка круті, а пісні фігня ( дуже шкода"; "Слава крута і голос сильний і органічна в своєму образі. Але пісня не зайшла ось зовсім ((("; "НеАнгели" були шикарним дуетом..."; "Що з голосом? що за писк?😢 Або здалося"; "Прекрасний голос!!! 👏 👏 👏Прекрасне виконання!!! 👍 Нових пісень! Успіху!!! 🔥 😍 "; "НеАнгели були хітовіше 😢 образ класний, пісня не зайшла"; "Приспів виграшний, але вам пішли б пісні в низьких регістрах. Це ваш коник і явна відмінність від інших. Успіхів, любимо і підтримуємо!"; "Розумничка ❤️ Все вийде🔥"; "Мені пісня сподобалася 👍", - коментують в Мережі.

Нагадаємо, Камінська оголосила про розпад "НеАнгелів" у березні 2021 року в ефірі телеканалу "1+1". Група проіснувала 15 років. За словами Слави, рішення було прийнято спільно з її колегою Вікторією Смеюхою та з продюсером Юрієм Нікітіним.

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