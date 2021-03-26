Відомий український фотограф і суддя шоу " Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала себе в провокаційному образі
Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стрімко стала набирати популярність після виходу шоу "Супер топ-модель по-українськи". Як виявилося, фотографу є що показати. Дівчина обожнює естетичні пікантні образи і з задоволенням демонструє їх, запалюючи бажання.
Так сталося і цього разу. Красуня лежала на дерев'яних лавочках, вражаючи формами в прозорому корсеті і панчохах, які були підв'язані бретельками.
"Лежу", - написала Плакидюк
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Як завжди прекрасна", "обожнюю", "Боже, які форми", "форми вогонь", "дуже красиво", "так це кайф", "форми вогонь, фото бомба".
Повідомлялося, що знаменита українська фешн-фотограф Соня Плакидюк показала весняний образ з пікантною деталлю.
Так, на фото Плакидюк постала в кокетливому образі, який спеціально підібрала під своє весняний настрій.
«А ви помітили, що вже навіть холоднеча весняна? Готова до весни на всі сто. А ви? », - написала фотограф.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в панчохах На підв'язках задерла спідничку, закликаючи весну
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