Відомий український фотограф і суддя шоу " Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала себе в провокаційному образі

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стрімко стала набирати популярність після виходу шоу "Супер топ-модель по-українськи". Як виявилося, фотографу є що показати. Дівчина обожнює естетичні пікантні образи і з задоволенням демонструє їх, запалюючи бажання.

Так сталося і цього разу. Красуня лежала на дерев'яних лавочках, вражаючи формами в прозорому корсеті і панчохах, які були підв'язані бретельками.

"Лежу", - написала Плакидюк

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як завжди прекрасна", "обожнюю", "Боже, які форми", "форми вогонь", "дуже красиво", "так це кайф", "форми вогонь, фото бомба".

Повідомлялося, що знаменита українська фешн-фотограф Соня Плакидюк показала весняний образ з пікантною деталлю.

Так, на фото Плакидюк постала в кокетливому образі, який спеціально підібрала під своє весняний настрій.

«А ви помітили, що вже навіть холоднеча весняна? Готова до весни на всі сто. А ви? », - написала фотограф.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в панчохах На підв'язках задерла спідничку, закликаючи весну

А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" роздяглася і розімліла на масажі

Також Politeka повідомляла, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" поніжилася в ліжку, розбурхавши фантазії



