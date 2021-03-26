Стало відомо, в якому особняку живе український співак Дмитро Монатік

Як передає Politeka.net, відомий співак, один з найпопулярніших в Україні, Дмитро Монатік проживає в скромному особняку, вартістю як гонорар за один виступ на концерті, відео будинку співака з'явилося на YоuТube-каналі"Країна".

Кореспонденти дізналися, де живе співак з сім'єю, і показали будинок з висоти пташиного польоту. Як виявилося, топспівак не розкошує, а володіє невеликим особняком середніх розмірів в селищі Крюківщина недалеко від Києва.

У виписці з Реєстру на нерухоме майно та відомостям з кадастрової карти, стало відомо. що землю артист придбав п'ять років тому, це були дві невеликі ділянки загальною площею 12 соток. І там побудував свій будинок. Варто сказати, що Дмитро за один концерт в новорічну ніч просить сто тисяч доларів, на сайтах нерухомості будинок в Крюківщині можна придбати за 75 000-100 000 доларів.

Особняк побудований в класичному стилі, має два поверхи, з гаражем для одного автомобіля. На ділянці розташоване невелике приміщення для садового начиння, відкрита тераса і дитячий куточок, на якому батут з гіркою, гойдалки, ігровий будиночок для малюків дані і Платона.

Інтер'єр в будинку співака також не відрізняється особливим шиком. Просторі кімнати в світлих тонах, які сам співак часто демонструє в своєму Insatgarm.

Під відео українці прокоментували відео

"Респект і поважуха. Молодець, заробив", "Не бачу нічого поганого. Монатік ТОП артист і ми бачимо за що і де він заробив свої гроші", "Ось нах * * на ви це робите? Монатік не олігарх і не політик, у нього охорони немає... а в такій державі зараз тільки і дай адресу з гаманцем. Засуджую!",- написали шанувальники.

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