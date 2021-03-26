Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко сколихнула публіку новим знімком і несподіваним питанням

Як передає Politeka.net, 45-річна улюблениця українців опублікувала свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як виглядає у звичайному житті.

Марічка відійшла від звичного ділового стилю, в якому її звикли бачити на екранах. Цього разу вона продемонструвала домашній вигляд на чесному фото, без ретуші. Ведуча не стала наносити макіяж, здивувавши голлівудською посмішкою. Марічка позувала на тлі ялинки в жовтому худі з капюшоном.

"Це вже весна🌺 🌹 🌷 🌱? Або ще почекати 😏, як ви думаєте)?", - запитала вона у шанувальників.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Можна ще почекати"

"Весна ☀️❤️ скільки можна чекати? 😁"

"Дівчина-весна!!!"

"Весна на порозі❤️❤️😍"

"Пуховик не ховаємо, погана прикмета😂"

"Лісова красуня 😍 😍 😍"

"У нас позавчора сніг ще був. Вже боїмося радіти щоб не наврочити 😂"

Раніше ми розповідали, Падалко нещодавно зважилася на відверту "розмову" з фанатами, відповівши на їхні запитання в "сторіз". Зокрема, у неї поцікавилися, чи плакала вона коли-небудь в прямому ефірі. Телеведуча згадала про випадок, який довів її до сліз. За її словами, вона вела спецвипуск ТСН, в якому показували повернення тіл загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані. Ці кадри тоді довели до сліз не тільки ведучу, а й глядачів.

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