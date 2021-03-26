Співачка Світлана Лобода розпалила публіку пікантним фото, давши привід для фантазій

Як передає Politeka.net, 38-річна українська артистка, яка переїхала до Росії, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пристрасному образі.

Так, Лобода сиділа в плетеному кріслі в царській позі. На зірці була шикарна сукня соковитого червоного кольору з божевільним розрізом до стегна. Світлана поклала ногу на ногу, при цьому легка тканина зісковзнула з її "предмета гордості". Вінцем нескінченних ніжок стали витончені чорні туфельки.

"Квітень обіцяє бути дуже насиченим. Здається, все оживає... і ми. Весна❤️", - заінтригувала співачка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі навіть не приховували заздрості при погляді на її апетитні принади, інші пожурили за занадто відвертий образ:

"Тепер чекаю квітень ще більше 🥳"

"Квітень класно почнеться) з секретного концертика😋"

"Ой🔥🔥"

"Навесні ви по-особливому красива❤️"

"Ніжки вогонь 🔥"

"Дуже красива ❤️❤️"

"Світла🧨 ви карколомна 🤪"

"Найбільш жіночна і чуттєва 🔥"

"Ого-го Лобода ноги наростила😂 😆 👍!!!"

"Ваууууу, фото бомба😍"

"Навіщо демонструвати ноги..вони, втім, ніякі... талант краще демонструвати"

"Я обожнюю ваші пісні, але фотограф🤞, ви красива жінка, але ваші стопи він виставив не дуже"

Раніше ми розповідали, Лобода довела до мурашок незвичайною фотосесією зі штучним снігом. Актриса побешкетувала під білими пластівцями в шкіряних брюках, сорочці й топі.

Нагадаємо, зваблива Лобода не встигла прикрити декольте, чорне мереживо спустилося занадто низько: "заворожує".

Як повідомляла Politeka, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Також Politeka писала, що Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників:"розумієте, як ніхто".