Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе, вразивши образом

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик тільки недавно перехворіла небезпечним вірусом, а зараз знову розцвіла. Красуня любить підігрівати інтерес до своєї персони, радуючи свіжими фотосесіями, в яких можна відчути не тільки ніжність, але і нотку пікантності.

Так сталося і цього разу. Красуня позувала в шовковій сукні і в теплій кофті, а образ доповнила каблуками. Дівчина грайливо підняла одну ніжку, заманюючи дражливим виглядом.

"Люблю поєднувати непоєднуване: шовк і теплу кофту, морозиво і гарячу каву, люблю коли дощ і сонце одночасно ...

Тепер ваш варіант", - написала зірка, запрошуючи до бесіди шанувальників.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Морозиво і гарячу каву і зубам аут", "шикарна жінка в будь-якому образі", "Шоколад і сир", "ви дуже красива", "кольору вогонь", "гірко солодкий шоколад з перцем".

Ми писали, що відома українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик яскрава і чарівна, любить дарувати посмішку, розміщуючи щоденні фото своєї творчої натури.

у своєму Instagram актриса вирішила порадувати своїх фоловерів фотографією, зробленою в яскравих променях заходу. Лілія навіть одягла сонячні окуляри, щоб не відчувати дискомфорту.

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