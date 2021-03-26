Співачка Наташа Корольова продемонструвала мистецтво перевтілення

Як передає Politeka.net, 47-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сміливому вбранні.

Забувши про вік, зірка втиснулася у вузький гольфик, з напівпрозорої тканини з "хижим" принтом. Наташа похвалилася апетитними "півкулями", які ніжно упакувала в чорний бюстик. Напевно, багато хто при погляді на ці принади, подумають, як пощастило чоловікові Корольової Тарзану.

Яскравий макіяж, розпущене волосся, а, головне, вогник в очах доповнили її пристрасний образ.

У підписі співачка "розхристила" душу, поміркувавши про свої перевтілення для сцени і про те, яка вона насправді.

"Я люблю працювати з неординарними художниками, які створюють, часом, вельми несподівані образи. Але ж кожен майстер бажає придумати щось таке, бажає створити щось унікальне і неповторне при роботі зі мною. А я часто задаю собі питання "невже це я"?. І скільки ж образів було за весь цей час?!.. Кожен раз, дивлячись на свій новий - я дивуюся, як в цьому стані "потоку" я можу створювати сценічні образи, які виглядають органічно, але настільки мені невластиві в житті, які так далекі від мене справжньої... В цьому і є мистецтво перевтілення. Уміння вживатися в нову роль, приміряючи на собі маску невинної діви або порочної дияволиці, ласкавої кішки або небезпечної левиці...", - розговорилася зірка.

Користувачі тим часом оцінили її новий образ в коментарях:

"Красуня Наталка, обожнюю😍"

"Старенька..."

"Наташа, як завжди чарівна, просто красуня!!! ♥️"

"Дерзай Наталія😍"

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