Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала яскраві фото зі зйомок

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка нещодавно стала тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так цього разу зіркова красуня поділилася кумедними знімками зі зйомок нового випуску гумористичного шоу.

Як видно, Маша відображена як в тренерському кріслі в залі, так і на сцені, а ще в компанії інших зіркових тренерів шоу. На зйомки стильна красуня прийшла в елегантному брючному костюмі насиченого темно-зеленого відтінку з милою брошкою-квіткою на комірі, а під піджаком видно коричневу блузку. Волосся телезірки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

Однак, Єфросиніна не весь час була у своєму модному вбранні, адже на сцену вона вийшла в смішному темному костюмі мавпи. Виглядає вона в цьому дуже забавно і навіть безглуздо. Схоже команда вирішила трохи по-доброму поглумитися над Машею і показати її ось такий смішний. Однак, вона і не проти. До слова, в одній з минулих ігор телеведуча заявила, що не проти зіграти жінку легкої поведінки.

"Сьогодні, зізнаюся, буду плакати на @ligasmeha. Від щастя і від смутку. Не пропустіть о 20.15 на @1plus1_ua", - підписала фотографії Єфросиніна. А шанувальники кинулися обговорювати її знімки, засинаючи компліментами і обіцяючи подивитися новий випуск "Ліги Сміху".

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