Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала новими кадрами з Єгипту
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк вже деякий час відпочиває в Африці. Красуня вирішила урізноманітнити свою програму, відвідуючи різні загадкові і цікаві місця. Фотозвіти своїх досліджень Леся залишає для багатомільйонної армії фанатів в Instagram.
Так сталося і цього разу, адже Леся вирушила прямо в Карнакський храм. Він є найбільшим храмовим комплексом Стародавнього Єгипту, а заснували його за 3200 років до нашої ери. Нікітюк в зручних штанях, маєчці і бейсболці показала кілька кадрів з комплексу, а також пробіглася серед колон, трясучи бюстом в уповільненому відео.
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Карнакський храм !!! Вражає своїм колонним залом і фресками
Кожна колона 3 метри в діаметрі і 10 метрів заввишки!
Останній раз я таку красу бачила-ніколи!
Найдивовижніше місце на планеті, я хотіла фотографувати кожен камінь ...",- написала Леся під фото.
"Залишилося Анкор Ват і Петра", - написала красуня.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Леся-Розкрадачка гробниць. Лара Кроф", "це там, де мумію 2 знімали?", "Круто", "Єгипетська сила", " чи не холодно тобі, дівиця?".
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