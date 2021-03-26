Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, здивувала одкровенням

Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина, яка зараз знаходиться при надії, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram цікаве відео з зізнанням (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Даша розповіла про проблеми зі здоров'ям, з самого дитинства дівчина, виявляється, страждає від специфічної алергічної реакції на шкірі - "у вигляді дрібних пухирців". Висипання, за її словами, бувають на щоках, руках або плечах.

"Я завжди намагалася приховати це і придумувала причини, щоб оточуючі не здогадалися, що ці алергічні прояви завжди зі мною. Більшу частину життя я соромилася цього, морально було непросто. Зверталася до фахівців, радилася з кращими косметологами, але використання різних косметичних засобів не давали значного ефекту, а лише на час пом'якшували прояви подразнень. Зізнаюся чесно, в якийсь момент це перетворилося на комплекс😿", - поділилася Квіткова.

Згодом переможниця "Холостяка" зрозуміла, що побороти цю недугу їй не вдасться, зате вона може полюбити себе, з усіма вадами.

"Для мене ця тема особливо важлива, тому що я сама через це пройшла і радію тому, що навчилася любити себе з усіма особливостями і тільки після цього роздратування перестали керувати моїм самовідчуттям", - підсумувала дівчина.

Користувачі оцінили сміливість Даші.

"Вау🔥 🔥 🔥я трохи зі стільчика не впала. Як круто ти розмовляєш українською мовою. Я закохалася в тебе❤️"; "Дашенька, дякую вам, нарешті відомі люди починають говорити про те, що вони теж люди й вони не ідельні", - коментують в Мережі.

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