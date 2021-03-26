Внучка відомого на всю Україну хореографа, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса 40-річна Анна Сафрончик, зачарувала кадрами своєї медитації

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Анна розмістила фото, на якому медитує в природному заповіднику Panta Rhei.

На кадрі Анна сидить в позі лотоса на тлі прекрасного дерева з яскраво-червоним листям, за яким проглядається озеро. Анна в коричневих штанях, сірому светрі і шарфі, а темне волосся розвіває вітер.

Модель закрила очі, її обличчя умиротворено і прекрасно, ніби квітка прекрасної Лілі. Руки лежать на колінах, з з'єднаними пальцями.

Яскравий кадр не обійшли увагою шанувальники Анни, які залишили безліч коментарів під прекрасним кадром:

"Ти дуже чарівна Анна" ," ви Божественні ✨❤️✨", "Озеро Комо", " видовищно❤️❤️😍"," Західна карма", " яке видовище!", "Яка лялька", " немов наша королева в медитації після звернення до народу 😂", " де це?", "Шикарна жінка", " яка богиня!"- написали шанувальники.

Анна Сафрончик, внучка Григорія Чапкіса протягом 13 років проживає в Італії, де працює моделлю і актрисою. Дівчина прекрасно виглядає і часто публікує знімки на яких відображена під час роботи або в домашній обстановці. Фото Анни обожнюють шанувальники, за її сторінкою стежить понад 526 тисяч фоловерів.

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