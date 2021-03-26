Солістка The Hardkiss Юлія Саніна на пару з Джамалою підняли публіці п'ятничний настрій

Як передає Politeka.net, 30-річна Саніна опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала разом з колегою Джамалою за лаштунками шоу зоряних пародій "Ліпсінк баттл".

Юлія постала у відвертому вбранні. Дівчина вибрала для зйомок лілове плаття зі сріблястим відливом та пікантними вирізами. Приємним "бонусом" стало те, що артистка "забула" про бюстгальтер, давши шанувальникам шанс насолодитися пружною красою.

Джамала з'явилася на кадрах в більш скромному вбранні: бежевому брючному костюмі та молочному топі з хвилюючим декольте.

Дівчата покуражилися перед камерою, виконуючи вказівки "голосу" за кадром.

"Клас, супер, а тепер давайте трошки просто...", - говорив той, а в наступний момент дівчата вже приготувалися танцювати знамениту на весь світ макарену - ці рухи знає кожен.

Співачки витягли вперед руки, схрестивши їх потім на ліктях, на плечах і поклавши за голову, потім обхопили себе за талію та стегна, спокусливо покрутивши останніми наостанок. Джамала, правда, посеред перформансу забула, що потрібно робити, й почала "відсебятину".

"П'ятниця вечір. Настрій дуріти", - підписала кадри грайлива Саніна, зізнавшись в симпатії колезі:"@jamalajaaa, обожнюю".

Раніше ми розповідали, як любителька яскравих образів і радикальних змін у зовнішності Саніна зізналася, в чому не може довго працювати.

"Не можу довго працювати на сцені в окулярах. Знімаю їх після першої ж пісні🙈 зоровий контакт з вами - потужна штука!", - поділилася зірка.

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