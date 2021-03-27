Харківський бізнесмен Михайло Заливако, що став героєм шоу "Холостяк 11", зробив свій вибір

Як передає Politeka.net, четвертий тиждень проекту розпочався із заїзду дівчат до будинку суперниць.

Головною тематикою випуску стали епохи і запам'ятався він балом, таємними вечірками і, звичайно ж, костюмами.

Після церемонії троянд, проект покинули дві дівчини.

Першою стала Аня, у якої як виявилося, минуле було пов'язане з експортом. Друг холостяка показав сайти, де була вказана інформація про дівчину.

Шоу також покинула Віка, яку так і не зміг зрозуміти головний герой реаліті.

"Сьогодні я не зміг побачити Твоє справжнє обличчя. Мені б хотілося спілкуватися зі справжньою дівчиною, а не з маскою", - заявив Заливако під час прощань.

У мережі активно обговорюють останній випуск "Холостяка". Рішення розпрощатися саме з цими учасницями багато хто схвалив.

"Навіть і виділити нікого не можна, напевно одна Зайка, як дівчина відповідає всім хорошим якостям, хоча є косяк в її емоційності!) Джессіка, так, красива, але мова... і занудство!", "Віка хороша, але вона не його типаж", "згодна. Наступні Саша і Дарія", "Я згодна, але блін, після кожного випуску розумієш, що вони всі якісь такі, що всіх пора відпускати додому", " мені цікаво, Як відбирають дівчаток. Кожна друга якась не впевнена", - писали українці в мережі.





Нагадаємо, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".