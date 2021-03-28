Колишня дружина Потапа, Ірина Горова, показала свою маму
Ірина Горова - українська продюсерка, яка народилася у 1977 році, пише Politeka.net. Зірка з'явилася на світ у родині державного службовця та вченого, викладача біології та генетики.
Мати Ірини, Ольга Михайлівна, була заступником начальника управління в Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, працювала в Держкомісії з регулювання ринку фінансових послуг України.
В одному зі своїх останніх постів в Instagram продюсерка показала, як виглядає її мати.
На знімку обидві жінки були в стильних образах. Ольга Михайлівна одягла світлу блузу і штани, а її дочка - сіру футболку і світлі джинси. Обидві позували навпроти дзеркала. Мати обіймала Горову.
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У пості Ірина розповіла, що мама завжди оточує сім'ю теплом, піклується і любить рідних.
"Пам'ятаю як ти сиділа поруч всю ніч, коли я маленька хворіла, гладила мене і розповідала якісь казки, пришивала комірці щонеділі перед школою, в'язала мені светрики, розпускаючи свої, тому, що хотілося, що б доця була в обновці, вишивала «chess» на кофтині, тому, що я захоплювалася шахами, жертвувала походами в кіно, тому що Ірочка не любила бути вдома без мами і тата...)
Мамулю, я дуже тебе люблю і все пам'ятаю і дуже ціную) будь здоровенька і посміхайся частіше)♥️", - написала любляча дочка.
"Мама красуня, як і ви😍міцного здоров'я", " з іменинницею!🥰 ❤ ❤ ❤ ", "Ви дуже хороші😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.
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