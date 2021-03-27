Співачка Світлана Лобода, яке живе і працює в Росії, вирішила подати в суд на пластичного хірурга

Артистка звернулася до пластичного хірурга, який, на її думку, зробив велику помилку, передає Politeka.net.

Зірка записала кілька сторіс у своєму Instagram, пояснивши ситуацію. За словами Світлани, під час того, як вона їздить з презентацією своєї нової пісні "Родной" пластичний хірург Донийор Чориев з Узбекистану позначив її у своєму сторіс.

На кадрах відображено, як лікар робить операцію невідомій дівчині. Світлана стверджує, що це відображена не вона, а отже артистка вирішила подати до суду.

"Що вам сказати, молодий чоловік? Так ви попали. Мої юристи вже з вами зв'язуються. Готуйте велику моральну компенсацію", - заявила артистка.

У відповідь Чорієв зробив кілька сторіс, в яких заявив - ніхто не говорив, що на кадрах зображена Світлана Лобода.

Слова хірурга знайшли підтримку, ось, що написала одна з користувачок мережі:

"Підтримую!!! Ви просто її відзначили і все! Ніхто не сказав, що це Лобода! Ви, напевно, просто хотіли показати, що пацієнтка дуже схожа на Лободу".

Нагадаємо, Світлана Лобода заперечує те, що робила пластику. В інтерв'ю Ксенії Собчак зірка поділилася, що допомагає їй підтримувати красу і молодість:

"Я не робила нічого. Тільки от почала робити масаж обличчя, це дуже робоча процедура. До Мене приходить масажист. Це дико боляче! Протягом півтори години вона розминає мені м'язи обличчя".

Нагадаємо, зваблива Лобода не встигла прикрити декольте, чорне мереживо спустилося занадто низько: "заворожує".

Як повідомляла Politeka, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

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