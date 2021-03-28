Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала обличчя без фільтрів

Кожне фото зірки і Instagram викликає досить бурхливу реакцію в мережі, адже артистка в 51 рік може похвалитися вельми моложавим виглядом, хорошим тілом і почуттям стилю. Шанувальники масово бажають дізнатися секрет краси Лопес, але зірка дає лише загальні рекомендації. На новому селфі Дженніфер підкреслила природну красу.

Доглянуте світле обличчя без зморшок викликає подив, адже на думку фанатів, без ботокса таке навряд чи було б можливим.

В одному з інтерв'ю Джей Ло розповіла, що навіть на вечірках або зустрічах з друзями, вона замовляє щось корисне, не п'є і просто намагається корисно харчуватися. Причому заради фігури Дженніфер ніколи не відмовляється від відвідування спортзалу. А за обличчя взагалі фанатично боїться, тому завжди зволожує, живить і робить скраби.

"Така красива 😍; так тебе люблю !! Щаслива п'ятниця у тебе була, Джен; Королева; завжди так приголомшливо; Ясс королева світіння божевільне; Ух! Палаючий вогонь; Ти така приголомшлива, вау😻; Уля-ля, яка троянда, Я сумував за тобою, мама; чорт візьми, твої Селфі-щось ще краще; така красива; ти така красива 🥺❤️; хах-досить дух захоплювати! 🥺 ; Ти світишся❤❤️; Моя королева😍; куди пропала ❤; прекрасна принцеса 😍; ти завжди світишся 😍», - пишуть користувачі.

Раніше Лопес позувала у весняних нарядах, одним з яких став образ в кольорових шортах з високою талією і білій сорочці, яку зірка і не думала застібати, навіть незважаючи на те, що була вона без ліфчика.

Акуратно зібране волосся, простий макіяж і кінцева чорно-біла обробка кадру створили для Лопес стильний «лук». Як видно на фото, Дженніфер досвідчена артистка, легендарна і чуттєва. Тому вона звикла оголюватися на камеру. Особливо це дивує фанатів, адже влітку зірці виповниться 52 роки, а виглядає вона років на двадцять молодше.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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