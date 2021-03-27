Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в свіжому образі
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару одна з найвідоміших актрис "жіночого кварталу". Красуня регулярно підігріває інтерес до своєї персони шикарними образами в Instagram, радуючи шанувальників.
Цього разу Ірина опублікувала фото, демонструючи своє обличчя з прикрасою на голові. Шикарна корона з безліччю елементів красувалася на зірці.
"Поводься як-ніби тобі все одно. У підсумку тобі правда все одно і бум, ти щаслива", - написала красуня під фотографією.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау"," Як правильно сказано"," Принцеса"," Українська Роксолана"," Шалена імператриця"," Просто без слів"," Ну Ірина, вогонь"," Кокошник - це сила"," Моя Ти королева"," ти Полякову з'їла", "Вибачте , я випадково, я хотів написати" вам дуже йде" - телефон глюканул".
Ми писали, що зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару перетворилася на ніжну принцесу в новому іміджі.
На новому кадрі Ірина постала в кремовій сукні оригінального дизайну без принтів і яскравих прикрас.
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