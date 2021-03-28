Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на курорті

Зірка ТБ поїхала в Єгипет, де набирається сил після довгих зйомок, пише Politeka.net. Красуня показує, як проводить час, а цього разу вирішила розповісти, як харчується.

Телеведуча записала сторіс в Instagram, позуючи в рожевому халатику і окулярах.

"Доброго ранку! Хто не пропускає сніданок, обід і вечерю? Хто? Лесечка. Хто ходить по два рази? Я", - вимовила, посміхаючись, телеведуча.

Пізніше блондинка показала булочки у вітрині. Солодощі приковували до себе погляд і виглядали дуже апетитно, але Нікітюк вирішила відмовитися від такого десерту.

"Булочки знімаємо, але не їмо", - сказала Леся.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Леся Нікітюк ретельно стежить за своєю зовнішністю. Телеведуча знає, як підтримати себе у формі.

Зірка п'є багато води протягом дня. В одному з інтерв'ю Леся зізналася, що вранці п'є дві склянки теплої рідини з декількома краплями лимонного соку. За словами телеведучої, це прискорює метаболізм і допомагає організму нормально функціонувати протягом дня.

Крім того, Леся тренується з ранку або ходить в басейн. А пару тижнів на місяць вона щоранку вживає столову ложку клітковини насіння льону. Цим Леся адсорбує всі шкідливі речовини в організмі, результат - чиста і здорова шкіра.

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