Дар'я Хлистун-Молода дружина " Холостяка-10" Макса Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності

У лютому молода красуня-модель помітила, що знаходиться на 32 тижні вагітності, тобто народжувати вона буде в квітні. Зараз, на останніх термінах вагітності, дівчина розповідає про себе, показує сімейні будні з Максом в Instagram і не боїться демонструвати фігуру без фільтрів.

Так як Даша від природи завжди була дуже струнка, вона впевнена, що після вагітності поверне свої форми назад.

"З улюбленого зараз-їсти і спати як виявилося, це було у багатьох. Мабуть, організм дійсно вимагає таку підзарядку, а ось з їжею... я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого", - розповіла раніше Даша.

Як можна помітити з сторіс, які сам чоловік Даші показав у себе в профілі, вона добре себе почуває і ні в чому собі не відмовляє, насолоджуючись періодом вагітності.

"Ще раз відповім, чого така страшна стала? Та тому що дочка віджала всю красу! Слідів від модельного життя не залишилося, Я їх благополучно все зжерла!» ,- жартівливо зазначила Даша під час відпочинку, щоб уникнути непотрібної критики.

Також сама дівчина опублікувала нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала пікантні кадри з чоловіком. Так, Михайлюк прибирався на кухні, будучи в одному сірому рушничку, яке пов'язав навколо стегон. Даша знімала процес на телефон, не забуваючи нахвалювати коханого і підказувати що куди.

"Максим молодець, Максим прибирає... У рушничку такий...",- каже На кадрах задоволена модель.

Екс- "Холостяк" повернувся і заусміхався, коли побачив, що його знімають. Мабуть, розгубившись, Макс трохи "накосячіл".

Нагадавши, дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як сильно змінилася під час вагітності: різниця вражає.

Як повідомляла Politeka, дружина " Холостяка "Михайлюка забула про пристойності в рваних колготках і білизні:" сяє яскравіше, ніж...".