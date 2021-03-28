Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", похвалилася зовнішністю після пологів

У січні цього року артистка народила другу дочку, Лілі, від арабського продюсера Мохаммеда Аль-Турки, пише Politeka.net. Зірка не тільки встигає виховувати дітей, але також бере участь в різних зйомках.

Цього разу Мер'єм підкорила зовнішністю в яскравому образі. Актриса одягла кольоровий халатик, який розчахнула і засвітила під ним чорну сукню у квіточку.

Акуратні локони і стильні аксесуари заворожували погляд. Крім того, не можна залишити без уваги макіяж, який підкреслив гарний погляд і зробив губи соковитіше і пухкіше.

Зірка сяяла в такому вигляді на балконі. На одному з кадрів вітер підіймав її волосся вгору, зробивши кадр особливим.

Всього за дві хвилини публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Хюррем султан", "шикарна", "Люблю тебе", "ти прекрасна" ," ти мені подобаєшся і захоплююся тобою ❤️❤️❤️😍😍", "красива крихітка"," Ти така красива мила", " Боже, яка красива🔥 👏", " Ти Світло моїх очей. Ти підкорила мене, коли я дивився сцену страти Ібрагіма🥰 😌", "Мер'єм, ти ніби дівчина з обкладинки", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в серіалі "Величне століття" Мер'єм Узерлі виконала роль Хюррем-султан - наложниці, а потім дружини османського султана Сулеймана Пишного.

Актриса пішла з серіалу у 2014 році, вирішивши рухатися далі.

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