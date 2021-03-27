Відома співачка Даша Астаф'єва показала себе, захопивши фанатів одкровенням

Як пише Politeka.net, гаряча Астаф'єва не любить приховувати своє тіло. Красуня обожнює пікантні фотосесії, вражаючи сміливістю і одкровенням. Даша вже встигла зібрати сотні тисяч фанатів в Instagram і радує постійно новим контентом.

На свіжому фото красуня з'явилася в пікантному образі з великим декольте. Красуня розставила ніжки, ваблячи там пальчиком.

"Для мене одкровення, що багато хто з вас не знають про те, що я продовжую співати!

Всі ми любителі ностальгувати про минуле, про незабутні враження та спогади про те, що не можна повторити..

Але, хто вам сказав, що не можна пережити нові емоції?

Ми готуємо для вас чергову порцію прискореного серцебиття)

Першому, хто вгадає назву синглу, Я подарую набір для екстреної ситуації)", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"я б здивувався, якби виявилося, що перестала", "Дідусь мороз", "Незрівнянна"," яка красива фотка"," добрий ангел"," добрий хлопчик"," карколомна", " Даша у Вас гарне обличчя ! Потрібно зробити акцент, в плані фотографій!".

Нагадаємо, Астаф'єва після лікарні приміряла неземний образ і сунула руки між ніг

А ще Politeka писала, що нещастя з Дашею Астаф'євою, красуня опинилася між життям і смертю

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