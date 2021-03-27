Популярна українська співачка Злата Огневич показала всю свою жіночність

Зірка шикарно виглядає завдяки природним даним і догляду за собою, пише Politeka.net. Кожен раз Злата в різних образах розбурхує свідомості шанувальників. При цьому її стиль залишається жіночним, адже красуня не показує нічого зайвого.

Так, і цього разу від Огневич не можна було відірватися. Співачка позувала в блакитному пальто, яке було розстебнутим.

Красуня розпустила хвилясте волосся, і повернувшись до камери, посміхнулася. Очі у артистки світилися.

"Таке ліниве Сонце сьогодні! Хочеться валятися в ліжку, щось читати.... Одним словом, перетворитися на лагідного 🐾🐶

Яскравих вихідних і хай вже приходить весна у ваші душі 🌸", - написала Злата.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

" Сонечко", " Злато, прекрасних вихідних вам! Нехай вони почнуться добре, а закінчаться - чудово! Весняного сонячного настрою! 🌞 🌞 🌞 💐 🌸 🌺 ", "Я також гріюся під першими промінчиками", "красуня❤️ ❤ ️ класних і теплих вихідних", " так тепло вже, хочеться все більше на вулиці бути і насолоджуватися сонечком😁 🥰", " абсолютно згодна! Прекрасних Вам вихідних! ❤ ️ ", "Чарівна, Злата ❤️ і Вам всього найкращого)", яке тепле фото 🥰 Злато, грієте нас своєю ніжністю", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, Злата Огневич поділилася секретом догляду за шкірою - не зловживати чистками обличчя і масками, проте робити їх регулярно.

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