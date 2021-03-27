Учасник вокального шоу" Голос країни " екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін з самого ранку вирішив підбадьорити шанувальників, розмістивши фото з роздягальні
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Микита Ломакін розмістив фото з роздягальні, погравши м'язами на камеру, чим розбурхав тисячі прихильниць.
У кадрі Микита стоїть впівоберта в чорних штанях і білих кросівках, оголивши потужний торс. Микита покрасувався перед дзеркалом, демонструючи свої серйозні біцепси, хлопець позує в роздягальні, знімаючи себе на смартфон, на задньому тлі видно шафки для одягу.
Фото Микита виставив в чорно-білому дозволі, щоб глядач не відволікався на кольорову гаму, сфокусувавши увагу на артиста.
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Нещодавно Микита розміщував пост про те, що схуд. Микита милувався своїм результатом пеерд дзеркалом, змушуючи фанатів божеволіти від побаченого. Порівняно з фотографіями, які хлопець виставляв трохи більше місяця тому, видно, що хлопець чи схуд. Однак, справжні фанати люблять Микиту в будь-якому вигляді, про що негайно повідомляють в коментарях.
Відомо, що на минулих "боях" в дуеті з Ломакіним виступала чарівна дівчина Сауле Жумбекова, проте Тіна Кароль вибрала для подальшої участі в проекті Микиту Ломакіна, чим викликала неоднозначні думки серед українців.
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