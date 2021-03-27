Учасник вокального шоу" Голос країни " екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін з самого ранку вирішив підбадьорити шанувальників, розмістивши фото з роздягальні

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Микита Ломакін розмістив фото з роздягальні, погравши м'язами на камеру, чим розбурхав тисячі прихильниць.

У кадрі Микита стоїть впівоберта в чорних штанях і білих кросівках, оголивши потужний торс. Микита покрасувався перед дзеркалом, демонструючи свої серйозні біцепси, хлопець позує в роздягальні, знімаючи себе на смартфон, на задньому тлі видно шафки для одягу.

Фото Микита виставив в чорно-білому дозволі, щоб глядач не відволікався на кольорову гаму, сфокусувавши увагу на артиста.

Нещодавно Микита розміщував пост про те, що схуд. Микита милувався своїм результатом пеерд дзеркалом, змушуючи фанатів божеволіти від побаченого. Порівняно з фотографіями, які хлопець виставляв трохи більше місяця тому, видно, що хлопець чи схуд. Однак, справжні фанати люблять Микиту в будь-якому вигляді, про що негайно повідомляють в коментарях.

Відомо, що на минулих "боях" в дуеті з Ломакіним виступала чарівна дівчина Сауле Жумбекова, проте Тіна Кароль вибрала для подальшої участі в проекті Микиту Ломакіна, чим викликала неоднозначні думки серед українців.

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