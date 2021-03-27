Дружина відомого ведучого гіпершоу "Маска" Володимира Остапчука, нотаріус Христина Гірник похвалилася бадьорим ранком суботнього дня

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Христина Гірник, дружина епатажного телеведучого показала свій ранок. Як виявилося Христина в суботу вирушила на роботу, але з цього приводу не сумує.

Дівчина написала у своєму сторіс, що відправляється "на роботу та у справах". Христина похвалилася сонячною, нарешті весняною погодою в Києві, і порадила своїм фанатам не сидіти вдома, а вирушати на вулицю під будь-яким приводом. Дівчина станцювала у автівці під трек Монатика і Ко "РітмоLove", "Подобається бути ближче ..." - Підспівала Христина.

В офісі Христина розповіла, що на роботі її чекає перевірка, і поділилася процесом перевірки. "Архів сам себе не зробить, - заявила Христина. У нотаріуса є планові перевірки, раніше вони були раз на три роки, тепер раз на два роки. Ми складаємо весь архів, все зшиваємо, все перевіряємо, робимо опису, номенклатуру, стверджуємо, загалом, дуже багато справ".

Однак, попри багато справ Христина вирушила за своїми сорочками і піджаками в ательє, знову порадівши прекрасній весняній погодці.

Не так давно Христина опублікувала фото, на якому виглядала хмільною, про що повідомила своїм передплатникам. Дружина телеведучого "Маска" підкреслила, що такий погляд у неї виходить без алкоголю, головне, щоб всередині був такий же стан..."Суміш загадки злегка присипати фліртом і додати щіпку млосності, і ось, вуаля-погляд прямо в серце!",- заявила дівчина.

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