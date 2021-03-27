Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася зовнішністю крупним планом

Популярність зірки значно виросла після виходу шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Зараз артистку регулярно кличу на зйомки, вона виступає різними містами, а також виховує двох дітей.

При цьому красуня також встигає робити публікації в Instagram. Так, балерина опублікувала нове сторіс, в якому показала себе крупним планом.

Кухар позувала в машині. Вона одягла пальто і сіру кофту. Зірка розпустила волосся, яке лягло акуратними хвилями і сяяло під променями сонця.

Гарний макіяж з акцентом на очі - пишні вії притягували погляд. Катерина виглядала свіжо і променисто - просто диво.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, знаменитість засипали компліментами в особистому листуванні.

Відзначимо, Катерина Кухар для збереження молодості краси очищає, тонізує, зволожує або живить шкіру обличчя.

Зірка розповіла, що проводить по шкірі кубиками льоду, робить різні маски і пілінги, застосовуючи сироватки на основі гіалуронової кислоти.

Після гриму зірка відновлює шкіру і дає собі відпочити після вистави. За словами Кухар, вона набирає повну ванну, додаючи морську сіль або ароматні бомбочки з маслами, робить глибокий очищаючий пілінг з пептидами, після чого наносить на обличчя одну зі своїх улюблених масок.

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