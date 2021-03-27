Виконавець Сергій Лазарєв показав себе разом з відомою співачкою, з якою йому також приписують роман

Багато років поспіль відомому артисту Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, яка розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджіоглу тільки два роки тому. Причому пара завжди чутки спростовувала, заявляючи, що вони хороші друзі.

Проте, в мережі артиста вже давно охрестили" коханцем " Лорак. Схожа ситуація йде і з іншою близькою подругою артиста-Поліною Гагаріної.

Сьогодні артистка святкує день Народження, і чоловік з цього приводу поділився ніжним фото з Поліною, на якому ні разом обіймаються, не дивлячись в об'єктив.

"З Днем народження, дорога Поліна! Ти примудрилася поєднати в собі зовнішню крихкість з найсильнішим характером і потужною енергією всередині. Твоєму голосу наслідують, твої пісні співають, ти яскрава і талановита зірка сучасної музики! Продовжуй світити яскраво і потужно!! Обіймаю! ❤️ З Днем Народження!! 😉 будь щаслива!!",- написав Лазарєв.

Шанувальники не змогли пройти повз:

"Два кращих артиста❤️; Ох, як ви підходите один одному 🔥❤️з днем народження 💫; а як же "люблю, цілую в засос", ну нахрен...; невже 😍; та будь ти вже з нею🔥; а ще Поліна хороша актриса👏 😘 з Днем народження! Всього самого доброго❤️; можливо ти шукав її; думала дует все таки випустили🙄; які ж ви красиві 😍 😍 😍 з днем народження Поліну💐».

Також Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram миле фото, на якому позує один.Як видно, Лазарєв зображений на висоті, він стоїть на даху, спершись на бортик, а за його спиною відкривається приголомшливий вид на місто.

Перед камерою він з'явився в стильному ошатному образі-на ньому вузькі темні джинси і модний серій піджак, під яким видно чорну сорочку. А на ногах у нього сірі кросівки з білою підошвою. Сергій стоїть у цікавій позі, схрестивши руки на грудях, і дивиться кудись вдалину.

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