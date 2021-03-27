Дружина відомого гумориста Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", Ксенія показала себе в цікавому вбранні

Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова не дуже любить публічність. Але красуня обожнює брати участь у показах брендового одягу і співпрацює з київськими компаніями. І хоча у красуні дві красуні-дочки, це не заважає Ксенії бути у відмінній формі і радувати фігурою.

Цього разу Кошова позувала в цікавій пляжній сукні з ефектним розрізом. Дівчина здалася в наряді серед дерев і під час прогулянки по пляжу. Але найбільше цікавий кадр, де в розрізі можна побачити чудові ніжки красуні. Ксенія стояла на носочках, вражаючи грацією.

"Бездоганне літо в бездоганному вбранні", - написано під коротким роликом.

Ми писали, що Ксенія Кошова, дружина українського коміка, зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, збентежила публіку відвертим фото.

Дівчина опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в піджаку-сукні в дрібну чорно-білу клітинку. Родзинкою чудового вбрання стало те, що Ксенія "забула" надіти нижню білизну, засвітивши запаморочливу картину в глибокому декольте.

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