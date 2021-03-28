"Треба було більше ставити!

Артист Андрій Данилко вдало "заробив" зверху свого гонорару на шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували відео з фргаментом, як два детективи посперечалися на одного з учасників (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Данилко та його колега Оля Полякова вирішили надати гостроти. Андрій Михайлович стверджував, що в костюмі Місяця ховається ніхто інший як співачка Надя Мейхер. Полякова поставила 500 гривень на те, що під маскою хто завгодно, тільки не Мейхер. Зокрема, Оля припустила, що під Місяцем може ховатися модель Алла Костромічова.

До цього учасниця дала про себе кілька підказок, розповівши, що кар'єру починала в сфері моди, часто працювала в фотостудіях і брала участь в еротичних фотосесіях. Після цього вона виконала пісню "New York, New York" Френка Сінатри.

У підсумку, Данилко втер ніс Поляковій, так як в костюмі Місяця ховалася дійсно Мейхер.

"Андрію, треба було більше ставити! Хоча б на 500 доларів!", - вигукнула та, знявши з себе маску.

"Я її пошкодував, хай, 100 гривень, зараз концерти впали... Вона каже - 500! Твої проблеми, Оль...", - відповів Андрій Михайлович, зажадавши тут же свої чесно виграні гроші: "Давай 500 гривень!".

"Я хотіла більше заробити!", - з гіркотою вигукнула "збідніла" Полякова.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Данилко в черговий раз красава 👏 😍"

"Костюм космос! Надя супер! Андрій найвідповідальніший детектив!!!"

"У Данилка око - алмаз!!!😍"

"Моєму здивуванню немає меж! Я вже нікого не можу вгадати! 😄"

Нагадаємо, що Данилко остаточно втратив сором, ганяючись за збентеженою Поляковою в рушник: "Догралася!"

Як повідомляла Politeka, сумний Данилко не стримав емоцій перед приставучої Осадчої: "Катя, я соромлюся. Давай не будем..."

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