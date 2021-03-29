Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася незвичайними кадрами, на яких показала справжню себе

Телеведуча провела вельми насичений і яскравий відпочинок в Єгипті, де розбурхувала образами в бікіні самих різних кольорів і дизайнів. Не обійшлося і без особистих фото в номері готелю або туалету перед дзеркалом.

Також в розділі Сторі Нікітюк хвалилася фігурою в купальнику, показуючи вдалі пози для фотосесій. Леся помітила, що сила ракурсу може багато чого змінити і перетворити тебе, ніби ти миттєво схуд.

Для наочності Леся вип'ятила сідниці, повернувшись напівбоком і показала випирає живіт і ноги, які не виглядають такими худими, якщо стати в іншу позу. Сама Нікітюк також раніше помічала, що на дієтах не сидить і набрані 2-3 зайвих кг завжди швидко йдуть при активному способі життя.

Як можна помітити, красуня регулярно розбурхує образами фанатів, підігріваючи до себе інтерес в Instagram. Нікітюк публікуєте не тільки цікаві образи, а й досить пікантні кадри. Зараз зірка вирушила відпочивати в Єгипет і не встояла спокусі зробити фото в купальнику.

"Ох, і Леська вогонь-баба. Я б одружився. Але вона дуже популярна, куди мені там", "Леся, ви крута, люблю вас", "людина, обличчя якої не можна показувати"," Скромненько"," Ось це контент"," Ти вогонь"," чудові кадри"," красуня, молодець, моя землячка"," згадали", "" шикарна", - відповіли фанати.

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