Відома українська актриса Ольга Сумська показала своїх батьків

Популярні актриси Ольга і Наталія сСумські народилися в родині акторів, передає Politeka.net. Мати зірок, Ганна Опанасенко, стала заслуженою артисткою УРСР, а батько В'ячеслав Сумський – народним артистом України.

Не дивно, що в такій родині виросли справжні таланти, а Ольга почала свій творчий шлях всього в п'ять років. Зірка вирішила згадати ті часи, коли її батьки були молодими, а батько ще живий. Відзначимо, батько артисток помер у 2007 році у віці 73-ох років.

Своїми сторіс Ольга Сумська вирішила привітати померлого батька з Днем театру, який відзначається 27 березня.

На кадрах представлені батько і мати артисток в образах на сцені театру, а також під час фотосесій. Дивлячись на знімки, тепер зрозуміло, в кого сестри такі красуні.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, як дочка найталановитіших акторів Ольга Сумська після випуску з театрального інституту була прийнята в трупу Театру російської драми імені Лесі Українки. З того часу вона зіграла в безлічі вистав.

Однак кінематографічну біографію артистка почала набагато раніше театральної, адже ще в студентстві вона знялася в декількох картинах.

Артистка на початку 1990-х знялася в картині «Голос трави», за яку вона отримала першу премію на кінофестивалі «Сузір'я-94».

А справжню популярність Ользі принесла роль Роксолани (Хюррем-султан) в історичному серіалі «Роксолана – полонянка султана».

Нагадаємо, що грайлива Сумська засвітила роздягненого Борисюка, довівши, що він ще о-го-го: «найголовніше, що…».

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