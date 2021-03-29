Гумористи з "Дизель Шоу" вміють посміятися над злободенним так, щоб не було образливо
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували свіже фото, зроблене під час зйомок нового ефіру. Артисти переодяглися в колоритних бабусь заради номера.
Так, в образі пенсіонерок на телеекранах з'являться Євген Сморигін, Сергій Писаренко, Євген Нікішин та Євген Гашенко.
Всі четверо опиняться на пошті, куди, мабуть, прийдуть за пенсією. Дехто з них візьме з собою пряжу, а хтось буде перераховувати копійки в буквальному сенсі.
"Скоро у всіх будуть бабки! 🤩 І ми свою обіцянку виконаємо в новому випуску "Dizel Night"! Хапайте пульт, включайте улюблене вечірнє шоу... і всі бабки ваші! ✌ 😎", - йдеться в анонсі.
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"Ооо бабусі в місцевому ЖЕКу"
"Крайні зліва такі красуні!"
"Круті бабусі. 😂"
Раніше ми повідомляли, "Дизель Шоу" засмутив українців звісткою про перенесення концертного туру. Через спалах коронавірусу артистам доведеться поки відкласти гастролі по українських містах.
"Друзі, ми змушені перенести наш весняний тур з квітня на червень. Дякуємо всім, хто вже придбав квитки на виступи, наша зустріч обов'язково відбудеться! ▼Одеса, Миколаїв і Херсон - 4, 5 і 6 червня ми у вас! Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках", - йдеться в повідомленні.
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