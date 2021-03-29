Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала себе і поділилася філософією

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших зірок "жіночого кварталу". За красунею стежать сотні тисяч людей в соціальній мережі Instagram, де дівчина публікує свої фото і ділитися думками.

Цей раз не став винятком, адже Ірина залишила в мікроблозі фото, де красуня була тільки в штанях, знявши весь верх. Дівчина доповнила образ великими намистами, а розгорнулася спиною, щоб нічого зайвого не показати.

"Розбиті речі часто виправляють, заповнюючи тріщини золотом. Недолік бачать, як унікальний елемент історії предмета, який додає краси. З розбитим серцем та ж історія, згадайте про це, коли важко і вибирайте чим заповнити свої тріщини", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Тріщини треба заповнювати не золотом, а Любов'ю", "Ірочка, дай Бог тобі поменше таких тріщин. Просто заповнюй серце красою. Своє і сових близьких", " як справи?".

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34-річна актриса опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала за інтимним заняттям, дозволивши публіці підглянути.

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