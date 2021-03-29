Харківський бізнесмен Михайло Заливако, що став героєм шоу "Холостяк 11", провів оригінальні побачення з учасниуами в новому ефірі

Не так давно вийшов черговий ефір "Холостяка", в якому дівчата були вбиті на одному з побачень. Тиждень на проекті почався з переїзду дівчат з дому в лісі в будинок біля озера. Михайло Заливако запропонував дівчатам цього тижня подорожувати в часі. Це вони і зробили, адже чоловік влаштував побачення в різних епохах.

Також Заливако влаштував спеціальне свято для красунь і влаштував вечірку.

"Фотопідбірка з 4 випуски з атмосферної вечірки в стилі 20х, розкішного балу епохи Ренесансу і милого побачення родом з дитинства - насолоджуйтеся переглядом😍», - сказано в підписі до кадру в соціальній мережі Instagram.

Як можна помітити, одна з учасниць Аня проявляла ініціативу в спілкуванні з Михайлом, тримала його за руку, що засудили інші красуні-суперниці. Першою на індивідуальне спілкування вирушила Розалі. Їй вдалося не тільки поговорити з Михайлом, а й потанцювати.

На святі чоловік зіграв з дівчатами в гру, відповідаючи на питання і виконуючи завдання. Таким став масаж навіть від Ані для Михайла. Пізніше Заливако запросив дівчину на індивідуальне спілкування, на якому вона поцілувала його.

Не так давно стало відомо, що один з ефірів Холостяка відвідали знамениті екс-головні герої, тому реакція виявилася досить бурхливою. Тим не менш, користувачі обговорили не тільки появу чоловіків на проекті, але ще і спільне фото Михайла Заливако з Максом Михайлюком.

"Миш, ти що вилетів вже?; photoshop?😅 ; Хлопчики 😮ви шо?😳 😅 👌 ; Коли ви все встигаєте?; Ось вам і відповідь, хто переміг 😂; Ну що за солодка парочка🧸 🧸; чому вони так схожі?😅 ; Найкращі Холостяки😍; Холостяк вже не той😂 😂 😂жартую❤️; все, Холостяк закінчився ?)😂; Красені! що за звичаї😁 👌; красунчики😍; це найкрасивіші холостяки😍 😍 🌹 🤞 🏻; мама, я закохалася😍».

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".