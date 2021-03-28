Популярна співачка Настя Каменських показала яскраве фото в незвичайному образі і звернулася до дівчат

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка вже кілька років одружена з продюсером Олексієм Потапенком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала незвичайне фото в зухвалому образі, а в підписі до нього звернулася до дівчат.

Як видно, Настя відображена в цікавій локації і вельми незвичайному образі, схоже, цей кадр був зроблений на зйомках її нового кліпу на пісню "Дівчатка рулять", в якому також знялися Леся Нікітюк і Даша Астаф'єва. Перед камерою Каменських з'явилася в коротенькій двоколірній спідничці цікавого фасону і темному не застебнутому боді з рукавами і блискавкою. Цей наряд тільки підкреслив витончену фігуру зірки і її довгі стрункі ніжки. волосся Насті зібране збоку в об'ємний пишний хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж, зірка стоїть у вельми оригінальній позі.

У підписі до публікації Каменських звернулася до дівчат: "Леді Бос. Тепер ти зірка. Мантра для кожної дівчини. Говорите собі її частіше". Шанувальники в захваті від нового фото артистки, її засипають компліментами і захопленими коментарями. "Обожнюю", "Текст глибокий", "Фотка шикарна", "Дівчинка вогонь", "Красива дівчина", "Спасибі, Настя", - пишуть в коментарях до фото співачки.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "Запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа: "Мімішність зашкалює".

Також Politeka писала, Потап несподівано покинув Україну з найріднішою людиною, залишивши Каменських одну: "Радий бачити".