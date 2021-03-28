Український артист Андрій Данилко отримав величезну популярність, завдяки своєму образу Вєрки Сердючки

Відомо, що разом з Вєркою завжди є його супутниця мама, у виконанні, Інни Білокінь. А як же виглядає справжня родичка Андрія і де вона живе? Про це читайте далі.

Данилко народився другого жовтня 1973 року в Полтаві. Батько Михайло - водій, який помер від раку легенів у 1980-му, а мати Світлана - малярка. Жінка народилася у 1937 році, від першого шлюбу у неї є дочка, Галина.

Світлана працювала три зміни, щоб забезпечити дітей, пише odnaminyta.com. Зараз вона живе в приватному будинку в селі Клименки Полтавської області, там у неї є власний город і господарство. Переїжджати до сина в столицю вона не хоче.

Жінка іноді відвідує сина, а ось сам Андрій не любить приїжджати на малу батьківщину, при цьому фінансово допомагаючи рідні.

Відомо, що Данилко живе у квартирі на Хрещатику, вважаючи, що за мірками зірок у нього скромна квартира.

Показувати своє "затишне гніздечко" артист не хоче.

Нагадаємо, на шоу "Маска" Андрій Данилко посперечався на квартиру, що під маскою Льва ховається співак Олександр Пономарьов.

"Хочу звернутися до всіх глядачів і зірковим детективам – якщо під маскою Лева ховається не Пономарьов, то я залишуся без квартири. Так, я посперечався на свою квартиру", - заявив співак.

На щастя, артист мав рацію і не позбувся свого житла на Хрещатику - під маскою Лева дійсно переховувався Пономарьов.

Нагадаємо, скромник Данилко, який втратив над собою контроль, здивував непристойною поведінкою: "хто нагодував Віагрою?".

Як повідомляла Politeka, вразливого Андрія Данилка остаточно довели на зйомках нового шоу: "я ідіот".

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