Відома українська співачка, ведуча і блогер Настя Каменських у модному вбранні з сіточкою на зоні декольте повеселилася перед зйомками
Виконавиця кілька днів тому заінтригувала шанувальників заявою про те, що готує для аудиторії дещо цікаве і навіть поділилася домашнім фото, захоплюючи простим домашнім образом. При цьому Настя не забула про випуск шоу, в якому не так давно брала участь.
У черговому ефірі шоу» Маска " Настя блищала перед камерами в розкішному небесно-блакитному костюмі з доповненням з сіточки в зоні декольте і акуратними прикрасами. При цьому волосся зірці стилісти поклали в звичайну "прилизану зачіску" з проділом. Завдяки розсипу паєток на костюмі наряд вийшов завершеним.
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Не обійшлося і без пікантних моментів. Знімаючи себе для Сторі, Настя висунула язик кокетливо крутячись перед камерою і підкреслюючи декольте. Так як Каменських пишається власним схудненням і скиданням ваги більш ніж на двадцять кг, вона завжди підкреслює фігуру таким способом.
Також зіркова красуня показала незвичайне фото в зухвалому образі, а в підписі до нього звернулася до дівчат.
Як видно, Настя відображена в цікавій локації і вельми незвичайному образі, схоже, цей кадр був зроблений на зйомках її нового кліпу на пісню "дівчатка рулять", в якому також знялися Леся Нікітюк і Даша Астаф'єва. Перед камерою Каменських з'явилася в коротенькій двоколірній спідничці цікавого фасону і темному не застебнутому боді з рукавами і блискавкою.
"Обожнюю"," текст глибокий"," Фотка шикарна"," дівчинка грається, вогонь"," Красива дівчина"," спасибі, Настя", - пишуть в коментарях до фото співачки.
Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".
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