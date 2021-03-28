Свіже фото молдавського музиканта Дана Балана викликало занепокоєння його фанатів, і це перед ефіром з Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій молдавському музиканту Дану Балану шанувальники опублікували свіже фото артиста. Повідомляється, що знімок був зроблений кілька днів тому на "закритому" концерті співака. Однак, зовнішній вигляд 42 – річного Дана сильно стурбував шанувальників - багато хто помітив, що харизматичний красень дуже змінився, а його вигляд змушує бажати кращого.

На новій фотографії Балан зображений в готельному номері в компанії веселого бородатого хлопця. Однак, дізнатися артиста важко - він сильно здав і схуд, виглядає дуже втомленим або не виспався, але залишається такими ж милим, як і завжди. Звичайно ж, такі зміни стали приводом для бурхливих дискусій в коментарях під фото, тим більше що скоро Дан повинен з'явиться в ефірі "Голосу країни" в якості зіркового порадника Тіни Кароль.

Багато шанувальників схвильовані виглядом музиканта, вони вважають, що сувора дієта, на якій сидить артист, не пішла йому на користь, а тільки нашкодила організму. "Зовсім постарів і виглядає не дуже", "Дан дуже схуд", "Очі втомлені", "Дан втомлений. І схуд. Але харизматичний і талантище!",- пишуть у коментарях до фото. Однак, знайшлися і ті, хто справедливо вважають, що після 40 років такі зміни не дивні.

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