Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе в міні-бікіні

Як пише Politeka.net, німецька модель Ніколь Потуральскі має польське коріння. Красуня все життя мріяла стати модельно, а вже в 13 років дівчину помітив один агент. І хоч Ніколь заміжня, в минулому році в ЗМІ активно з'являлися чутки про роман із завидним красенем - Бредом Піттом. Але особисте життя дівчина намагається приховати і публікує тільки свої фото в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Ніколь вирішила показати своє помаранчеве міні-бікіні. Спочатку красуня позувала перед дзеркалом, дозволяючи насолодитися ідеальною фігурою.

На другому фото Потуральскі вже гуляла по вулиці, поки її волосся легенько тріпав волосся.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри Ніколь викинула в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться додати: "занадто ідеальна, вражає прямо в серце".

Ми писали, що популярна модель Ніколь Потуральскі вразила красою в одному ТОПі.

"Чекаємо наступного вильоту літака на море", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Потуральскі позує в одному топі і приспущеній кофті, демонструючи бездоганну фігуру і погляд.

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