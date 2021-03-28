Старша донька актриси Ольги Сумської Тоня Паперна влаштувала переполох новими кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка, до речі теж актриса, як і її мати, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих знімків, на яких постала в стильному вбранні.

Дівчина покрутилася перед камерою в світлому брючному костюмі. На деяких фото Тоня грайливо відсунула ручку, щоб краще розкрити зону декольте, привертаючи тим самим ще більше уваги.

Тоня зібрала частину волосся ззаду, уклавши інші пасма на плечі. Ніжний макіяж та вдало підібрані прикраси доповнили її романтичний образ.

"Вбралася ❤️ 1,2,3,4?", - зірка показала, що для неї означає "вбратися", давши фанатам можливість вибрати найкраще фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши дочку Сумської компліментами:

"😍 Яка ви красива"

"Всі дуже шикарні 👍🔥"

"🔥 як не встань, як не одягай - результат один - красунечка😍"

"Моя принадність 🤤"

"Ви дуже схожі на свого батька"

Нагадаємо, Тоня вже близько десяти років живе в Росії. Спочатку дівчина відправилася в Москву вчитися, але потім залишилася будувати кар'єру, навіть завела там сім'ю. Паперна живе цивільним шлюбом з актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей.

На Сумську час від часу сипляться гнівні коментарі з приводу перебування її доньки в Росії. Нещодавно Ольга не стримала емоцій.

"Вона поїхала туди 10 років тому, це важливо. Тому коли сьогодні мені закидають щось таке, я відразу роблю "Фас!". Тому що, люди добрі, вибачте мене, це особисте життя людини. Ви не маєте ніякого права критикувати, звертати уваги, щось там закидати", - "вибухнула" актриса.

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "для жінок завжди актуальна...".