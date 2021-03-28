Дружина зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Ксенія показала молодшу дочку Серафиму

Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова не дуже любить бути в центрі уваги. Скромниця-дружина виховує дочок-красунь і іноді позує для українських брендів. Дівчина встигла завоювати серця десятків тисяч фанатів в Instagram, де іноді ділитися цікавими фото, зокрема, показує дочок.

Цього разу Ксенія вирішила посміятися над молодшенькою Серафимою. Дочка була в білій футболці, поки її Знімала мама. Все було б добре, якщо не брати до уваги фільтра на камері, який зробив щось страшне з головою малятка.

"Нічний жор", - написала Ксенія під кадрами і додала смайлик мавпочки, яка закрила руками обличчя.

Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки, адже відео опублікувала Кошова в сторіс, але так і хочеться додати: "Ого".

Ми писали, що молодша дочка зірки «Квартал 95» Євгенія Кошового налякала маму розповіддю про те, чим вона займалася у вихідний.

На кадрах дівчинка розважається у дворі з самокатом. Вона показує мамі свої руки, які виявилися сильно забруднені в землі.

"Як справи, Сим?",- поцікавилася мама.

На це дівчинка мовчки показала їй великі пальці. При цьому, виглядала вона не дуже радісно.

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