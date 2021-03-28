Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер, взяла участь у шоу "Маска"

Зірка не втомлюється вражати своїм вокалом, передає Politeka.net. Цього разу артистка, не показуючи свого обличчя, вразила співочими даними детективів шоу "Маска".

Мейхер постала в образі загадкового Місяця. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Вгадати в цьому образі зірку було практично неможливо, але з цим без проблем впорався Андрій Данилко. Останній практично відразу назвав ім'я виконавиці.

У своєму пості в Instagram Надія розповіла про участь у популярному шоу.

"Я вдячна команді цього шоу, людям, які завжди залишаються за лаштунками, але якраз грають головну роль. Вони його створюють!",- написала артистка.

За словами Надії, для неї важливо виконувати пісні, які вона любить, адже саме тоді "звучать" голос і душа.

"У цьому проєкті я змогла заспівати те, що до душі і вибрати костюм собі так само до душі... Дякуємо команді за можливість творчого прояву...",- написала співачка.

Також артистка в кінці додала, що її голос змінили, адже її справжній - більш глибокий тембрально. Це було зроблено для максимального невпізнання.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів:

"Молодчинка!!!", "Класно!!!", "Немає слів, було просто офігенно🙏🎶🎶🎶👑👑👍😍😍", "Ого, як ви вмієте шифруватися 👏 🔥 взагалі навіть приблизно не вгадала.Я взагалі думала, що ви під іншою маскою", "Дуже класний виступ 🔥 я вас вгадала відразу як тільки почали співати :) ви Велика розумничка! :)".

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