Гумористи" Дизель Шоу " разом з моделлю Милої Кузнєцової, володаркою 15-го розміру бюста, влаштували вечірню трапезу

Як пише Politeka.net, на фото Крутоголов разом з іншими гумористами сиділи за столом. Кузнєцова в цей момент ставила велику тарілку зі смаженим птахом на стіл, нахилившись над ним. Так як Міла обожнює шикарні сукні з величезним декольте, її бюст теж виявився у вигляді "страви" перед акторами. На одному з фото можна побачити і спеціального гостя номера-фітнес-тренера Аніту Луценко.

"А як би ви відреагували, якби до вас на звану вечерю прийшла дієтолог Аніта Луценко? А у вас на столі бенкет горою-все борошняне і жирне! Цікаво, як на це відреагує зірковий доктор. Навіщо Аніті знадобився автомат в боротьбі з обжерливими-дивіться в цьому номері "Dizel Night", - написано під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "Круто", "Люблю", "пекельна суміш".

Ми писали, що відома українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, розповіла про свій дебют.

Зірка опублікувала в Instagram фото, на якому показала свій дебют в якості резидента "Дизель Студіо". Дівчина виступатиме з Крутоголовим та іншими акторами студії в програмі DIZEL NIGHT.

Нагадаємо, "Дизель шоу" слідом за "вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається

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