Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна виклала в мережу чарівні фото в хутрі

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна виклала в соцмережу Instagram кілька милих фотографій, на яких позує в цікавому образі. Відзначимо, що дівчина, як і її зіркова мама, теж актриса, але зараз вона в декреті, бо минулого року народила дитину. Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом пара виховує дочку і сина.

На нових фотографіях Тоня відображена на відпочинку на природі, вона затишно вмостилася на вуличному диванчику, повністю укритому натуральним хутром. Перед камерою красуня з'явилася в стильному вбранні - на ній вузькі темні джинси і чорна толстовка з цікавим малюнком, поверх якої вона накинула теплу коротку дублянку. Волосся Паперної розпущені і недбало укладені, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри і мила посмішка.

У підписі до фотографії дочка Сумської загадково написала: "Який день... Який прекрасний день!". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нові фотографії актриси, засинаючи її компліментами і захопленими коментарями. Деякі запитують Тоню, що це за дивовижне місце, де вона відпочиває.

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