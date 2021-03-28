Українська співачка MARUV знялася в пікантній фотосесії, якій підкорила серця фанатів

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. Нещодавно епатажна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри з нової фотосесії для реклами білизни.

На кадрах MARUV можна побачити в цікавій локації. вельми відвертому образі і сміливих позах. Перед камерою епатажна красуня з'явилася в розкішному леопардовому образі, який складається з прозорих лосин і вузького топа з прозорими рукавами. Цей наряд підкреслив всі принади зоряної красуні і спереду, і ззаду, а завершують образ масивні черевики на високих шпильках. Волосся Анни тут в короткому темному каре, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до публікації Корсун розповіла про свій комплект білизни, а також про ціни і способи замовлення. Шанувальники в захваті від нової фотосесії і спокусливого образу епатажної зірки, її завалюють компліментами в коментарях до публікації.

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