Популярна співачка Настя Каменських показала яскраве грайливе відео, але не всі оцінили її старання

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка вже кілька років одружена з продюсером Олексієм Потапенком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно зірка представила яскравий дівочий кліп на пісню "Девочки рулят", в якому знялися навіть Леся Нікітюк і Даша Астаф'єва. Тепер же Настя показує у своєму мікроблозі яскраві кадри зі зйомок цього кліпу, в якому приміряла кілька екстравагантних чином.

На новому грайливому відео Каменських показала, як за кілька секунд змінює образи. Так, спочатку вона з'явилася в ролику з хитромудрою зачіскою, де пишна копиця волосся прикрашені яскравими гумками, а наряд у співачки тут прозорий і вельми пікантний. Далі Настя з'являється в камері в темному боді, тут її волосся зачесане на одну сторону, а на обличчі яскравий макіяж, вона мило посміхається в об'єктив. Далі зірка опиняється за столиком біля дзеркала у вільній синій футболці з елегантною стрижкою каре, і все також мило посміхається. А в кінці красуня показала кадр з відео, де вона з іншими дівчатами зняті ніби в перукарні.

У підписі до публікації Каменських залишила хештег з назвою своєї нової пісні. А шанувальники почали обговорювати її незвичайні образи і новий кліп. Правда, деякі висловилися про Насті не дуже втішно, вважаючи, що їй потрібно не знімати кліпи, а народжувати дітей. "Настуся, ти красуня! Дівчатка рулять", "Красуня", "Написано "Дівчатка рулять". Настя, ти вже не дівчина, пора тобі народжувати поки не пізно, чи Потап не в силах?", "Дівчатка, це не вік, а стан душі. А у вас все вчасно і на все вистачає сил, радійте. Такту правда нуль, нормальна людина такі коменти не напише", - обговорюють публікацію Каменських.

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