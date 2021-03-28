Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала яскраве фото з весняної прогулянки в Нью-Йорку

Як повідомляє Politeka.net, юна внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко - успішна блогерка і модель, яка підкорила світових дизайнерів і модні будинки. Красуня живе і вчиться в Нью-Йорку, вона активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя.

Так, цього разу Соня показала чарівний кадр з прогулянки мегаполісом, а в підписі до нього поділилася, що в Нью-Йорку вже справжня весна. На новому фото красуня відображена в затишному кафе, крізь вікна якого пробиваються сонячні промені, так що знімок повністю передає атмосферу і настрій весни. На прогулянку Євдокименко вийшла в стильно образі - на ній білі укорочені штани і світла футболка, а на ногах білосніжні кроси. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до кадру Соня написала: "По-справжньому весняний день. +20, теплі обійми сонця, Нью-Йорк оживає! Сохо наповнений творчими людьми, а стиляги створюють барвисту атмосферу в Café Leon Dore. А як ви відчуваєте весну?". Шанувальники тут же почали обговорювати чарівне фото дівчини, захоплюючись її красою і засинаючи компліментами в коментарях до публікації.

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