Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна підкорила шанувальників яскравим образом
Як повідомляє Politeka.net, групі The Hardkiss цього року виповнюється 10 років. Колектив є одним з найуспішніших і відомих в Україні. Лише недавно Саніна, якій восени виповнилося 30 років, вирішила потихеньку відокремлювати себе як артистку від групи. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що їй важливо розвиватися паралельно з колективом.
Першим кроком на шляху до незалежності була участь у проекті "Х-фактор", де Юлія була суддею. Далі була участь в озвучці мультфільму і тріумфальне друге місце в проекті «Танці з зірками». Варто відзначити, що саме Саніній пророкували перемогу в танцювальному шоу.
Тепер Юлія світиться на численних проектах, в тому числі з'явиться в «Голосі країни». На свіжому фото Саніна показала, який образ їй приготували до ефіру.
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"Включайте @goloskrainy_official прямо зараз. До зустрічі в ефірі", - підписала фото зірка, натякаючи на те, що вона з'явиться в шоу в якості помічника одного з тренерів.
У коментарях зірковій красуні залишили масу приємних слів.
"Серце калатає", "Юля, дуже чекаємо", "ви така красива", "безумовно красиво, але здається погляд втомлений", - пишуть користувачі Мережі.
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