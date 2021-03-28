Відомий український хореограф, переможець шоу «Танці з зірками» Женя Кот налякав похмурим образом
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, на яких постав в дуже похмурому вигляді. Знімки були зроблені в темних тонах, в результаті чого обличчя хореографа сильно видозмінилося. Щоб надати фото ще більшої загадковості Кот приймав відповідні пози.
"У ролі кого хочете бачити мене на @tanci1plus1: суддею чи учасником? І звичайно ж мені цікаво чому!,- запитав артист у своїх шанувальників.
У коментарях українці стали висловлювати свою думку, але багато людей зійшлося на тому, що більше хочуть бачити Кота в ролі учасника проекту, щоб насолоджуватися його танцями.
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"Учасником! Як можна позбавити задоволення бачити, як Ви танцюєте!", "Звичайно. Хочу більше ваших танців", "ви такий талановитий танцюрист, тому я хочу бачити Вас учасником. Хочу насолоджуватися вашими танцями», «як в пеклі», "учасником, ти топ", - пишуть люди.
Відзначимо, що Кот брав участь у трьох сезонах «Танці з зірками», після чого взяв перерву. Хореограф зізнався, що втомився від проекту.
"Я не пішов з "Танців", я зробив паузу в цьому році", - розповідав Кот в одному з інтерв'ю.
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