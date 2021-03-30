Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, відповіла на запитання своїх шанувальників

Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, розповіла про себе докладніше, пише Politeka.net.

Красуня підкорила "холостяка", який випадково натрапив на її Instagram. Відносини розвивалися стрімко, а зараз пара чекає дитину.

Красуня активно веде сторінку в Instagram, і в одних з останніх сторіс, вона відповіла на кілька питань, що цікавлять її шанувальників.

Так, зірка зізналася, що у неї немає кращих подруг, і розповіла чому.

"У всіх моїх кращих подруг є термін придатності. Грубо, але як є. Кращих подруг немає. Є просто подруги", - написала Хлистун.

Звичайно, зовнішність і популярність красуні привертає масу уваги не тільки шанувальників, але і недоброзичливців. Тому на сторінці моделі час від часу з'являються невтішні коментарі. Зірка розповіла, як вона справляється зі "злими й заздрісними дівчатками".

"Ніяк) вони були, є і будуть. Найправильніше, що можна зробити - це не помічати їх", - написала дружина "холостяка".

Нагадаємо, красуня зізналася, що дивилася лише одного разу якийсь із сезонів "Холостяка", а те, що Макс був героєм одного з них - дівчина не знала.

У новому сторі дівчина розповіла, що ніколи не мріяла про кар'єру на телебаченні, тому вона ніколи б не пішла брати участь у подібному проекті.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як сильно змінилася під час вагітності: різниця вражає.

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