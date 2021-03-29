На "Голосі країни" пройшли зміни, джазова співачка Лаура Марті, яка заспівала неймовірно спокусливу пісню

Як передає Politeka.net, в Instagram-пабліку "Голос країни" розповіли, що Олег Винник вибрав Лауру Марті, а рокер Андрій Кудінов покинув шоу.

У команді Олега Винника за місце в прямих ефірах боровся рокер Андрій Кудінов і джазова виконавиця Лаура Марті. Лаура виконала спокусливий трек Nina Simone-I put a spell on you. Під час виступу учасниця направила всю жіночу енергію на свого наставника.

Надя Дорофєєва була вражена голосом дівчини, про що не забула заявити. А Олег Винник, з властивим злегка наплювацьким ставленням до правил, висловив свою думку щодо участі Лаури. Він заявив, що зміг побачити і розкрити її. На репетиції, за словами тренера, у них нічого не виходило, поки він не став дивитися їй в очі, "тільки тоді Лаура працює", заявив Винник:

"У мене мурашки пробігли по спині. Ми йдемо з репетиції, а вона каже: "Будь ласка, зробіть завтра так само". Це було якесь диво, магія. Але мені абсолютно неважливо нічого, мені важливо, щоб вона працювала", - заявив Винник.

У пабліку проєкту поцікавилися думкою шанувальників: "за рішенням тренера Олега Винника, Андрій Кудінов звільняє місце на кріслі для Лаури Марті. Згоден з такою зміною учасників?".

Шанувальники розділилися в думці, одні вважають, що Винник зробив правильний вибір, інші критикують співака:

"Андрій був краще😿 😿 😿", "я дуже розчарована у виборі Винника"," їй нічого робити в прямих ефірах, вона всю пісню прокричала", "Лаура сильна і цікава!"Там і голоси і енергії набагато більше, ніж у цього хлопця. ХОЧУ ЛАУРУ В ПРЯМИХ ЕФІРАХ!!!!🔥 ", "Нереальна Лаура!!!!!! Номер 🔥 🔥 🔥 дуже чекаю прямих ефірів з нею !!!!!", "Шкода Андрій", "єдина учасниця, яка вразила крутим вокалом", " Дуже криклива, без душі! У Кудінова рок рокерський, без надриву !", "Лаура неймовірна😍 😍 😍", " хочу бачити Лауру в прямих ефірах !!!!!!!!", "Явно ж Андрій набагато сильніше і цікавіше був ️ ️ дуже дивний вибір😬", - написали шанувальники.

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